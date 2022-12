Mariah Carey: Überraschendes Duett mit 11-jähriger Tochter Monroe

Nicht nur die lockige Haarpracht hat Monroe Cannon Carey von ihrer berühmten Mutter Mariah Carey geerbt. Die 11-Jährige ist auch ein richtiges Gesangstalent, wie sich herausstellt. Die Promi-Tochter hatte die Ehre, ihre Mutter bei einem ihrer Auftritte auf die Bühne zu begleiten. Dabei überraschten die beiden das Publikum mit einem fulminanten Duett.

Monroe Cannon Carey zeigt, wie gut sie singen kann

Am Freitag, 9. Dezember, trat Monroe bei einem Konzert mit Mariah Carey auf. Das Duett war Teil der Merry Christmas to All Show von Mariah Carey in der Scotiabank Arena in Toronto. Carey und ihre Tochter sangen den Song "Away in a Manger".

Auf Social Media wurde ein Video von dem Duett in Windeseile verbreitet. Fans zeigen sich begeistert davon, wie talentiert Monroe ist.