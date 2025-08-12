Selten war der Beginn einer Karriere so rasant wie dieser: 55 Sekunden reichten aus - und ein Star war geboren. Es war im Dezember 1967, ein Zwölfjähriger aus den Niederlanden sang in der ZDF-Show "Der Goldene Schuß" das Lied "Mama" - und Millionen lagen ihm zu Füßen. Der Knabe mit der großen Stimme war Hein Simons, genannt Heintje. Er hatte diese besondere Mischung aus Frechheit und Schmalz. Das dichte dunkle Haar, das freche Lächeln - damals hätte man Lausbub gesagt - und dazu der glockenhelle Sopran und das hohe C, das nicht nur Millionen Mutterherzen schmelzen ließ. Heute ist Heintje längst wieder Hein Simons. Der einstige Kinderstar wird nun 70 Jahre alt (12. August).

Das Gehör will nicht mehr 70 Jahre - er kann sich das selbst kaum vorstellen. "Klar, körperlich spüre ich das Alter", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. "Aber im Kopf fühle ich mich wie 40." Dann lacht er wieder fast so lausbubenhaft wie früher. Bis vor Kurzem ist er noch aufgetreten, von Konzert zu Konzert gereist, hat CDs aufgenommen. Mit großem Vergnügen und ungeheurer Energie. Doch nun spielt sein Gehör nicht mehr mit. "Wenn das nicht besser wird, dann muss ich das Singen früher an den Nagel hängen, als ich will", sagt Simons. Er kann zwar hören mit Hörgeräten. "Doch die verstärken nur, mir fehlen aber die Mitteltöne." Das ist für den Sänger dramatisch, wenn er auf der Bühne oder im Studio steht. Simons hofft nun auf die Technologie und künstliche Intelligenz. "Wer weiß, die Dinger werden ja immer besser." Doch zunächst hat er alle Konzerte abgesagt und will erst wieder auftreten, wenn es "zu 100 Prozent geht, sonst hat es keinen Zweck". "Vielleicht ist das jetzt die Kehrtwende", sagt er. Doch er werde nicht trauern über das mögliche Ende einer langen Karriere. Das passe einfach nicht zu ihm, sagt er gelassen. "Ich nehme die Dinge, wie sie sind und mache das Beste daraus. Hilft doch nichts."

Die Jukebox im Beisl Angefangen hatte alles im Beisl seiner Eltern. Der Vater hatte zuvor in einer Steinkohlemine gearbeitet und musste wegen einer Staublunge aufhören. Mit dem Lokal versuchten die Eltern die Familie über Wasser zu halten. Der Bub stand neben der Jukebox in der Hanni-Bar in Kerkrade - gleich an der deutschen Grenze. Immer wieder spielt er nur einen Song und singt mit: "Mama". Die Gäste sind begeistert. Wenig später gewinnt er einen Talentwettbewerb - und dann kommt der Auftritt im ZDF. Der Rest ist Geschichte: Tourneen, Millionen Schallplatten, Spielfilme. Nicht nur "Mama", sondern auch "Ich bau' dir ein Schloß" oder "Heidschi bumbeidschi" erobern die Charts und machen Simons zum Kinderstar.