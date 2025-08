Sänger "Heintje" Simons: "Habe nie behauptet, ein braver Junge gewesen zu sein"

Auch mit einer Hautkrebsdiagnose kämpfte er. Im Frühjahr 2023 hatte ein Arzt zufällig eine merkwürdige Stelle auf seiner Nase entdeckt. "Und die Stelle lag gefährlich nah am Auge", sagte Sänger eine Monate später der Deutschen Presse-Agentur. Der Tumor wurde operativ entfernt und er erholte sich. "Ich habe großes Glück gehabt, dass der Arzt das so schnell entdeckt hat", so Heintje damals. "Es gab zum Glück keine Metastasen."

Den Hautkrebs habe er aktuell "ganz gut unter Kontrolle", erzählt er nun in der Welt am Sonntag. "Erst vor wenigen Tagen war ich wieder beim Arzt, um etwas herausschneiden zu lassen." Auch einer neuen Liebe dürfte er nicht abgeneigt sein. Heintje: "Mal sehen, was kommt. Wie heißt es doch: Auch der Herbst hat schöne Tage."