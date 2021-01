Magier Siegfried leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium

Der Magier und Tigerdompteur Siegfried Fischbacher leidet laut einem Bericht der Bild-Zeitung an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Der bösartige Tumor sei zwar entfernt worden, es bestehe aber keine Aussicht auf Heilung, berichtete die Zeitung am Dienstag. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Partner Roy Horn hatte der 81-Jährige mit Tiger- und Löwendressuren Weltruhm erlangt. Im Mai 2020 starb Roy im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.