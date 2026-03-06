Magier David Copperfield vor "größtem Projekt, das ich je in Angriff genommen habe"

Der US-Magier David Copperfield hat seinen letzten Auftritt im MGM Grand in Las Vegas angekündigt. "Seit nunmehr 25 Jahren habe ich das Glück, im MGM Grand in Las Vegas als Headliner aufzutreten", hieß es in einer Mitteilung, die der 69-jährige Copperfield auf Instagram teilte. "Mein letzter Auftritt im MGM wird am 30. April sein, und ich freue mich darauf, bald danach bekannt zu geben, wie es weitergeht." Gründe nannte der Zauberkünstler nicht.

"Anspruchsvolles" neues Copperfield-Projekt Er stehe vor dem "größten Projekt, das ich je in Angriff genommen habe, und auch das anspruchsvollste", deutete Copperfield an. Die nächsten acht Wochen werde er im Hotel- und Casinokomplex MGM Grand noch 120 Shows geben, schrieb Copperfield weiter.

Der Zauber-Star dankte dem MGM-Team und seiner Crew, "die (im wahrsten Sinne des Wortes) jeden Abend für Magie sorgen und über sieben Millionen Menschen aus fast allen Ländern der Welt in Staunen versetzen".