Madonna kündigt Dokumentation an, "um den Frieden zu stören"

"Madame X ist endlich da, um den Frieden zu stören", kündigte Pop-Ikone Madonna (62) eine neue Dokumentation über ihre letzte Welttournee auf ihrem Instagram-Profil an.

"Meine Vision mit der ganzen Welt zu teilen, war schon immer sehr bedeutend für mich", heißt es zudem in einem Statement der Sängerin. Und weiter: "Die Gelegenheit, diese Botschaft und die unglaubliche Kunstfertigkeit aller Beteiligten einem noch größeren Publikum nahezubringen, kommt zu einer Zeit, in der Musik so dringend gebraucht wird, um an unsere Menschlichkeit zu erinnern."

Ab 8. Oktober ist der Film auf Paramount+ zu sehen.