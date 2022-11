Madeleine schwänzt wichtigen Termin - Palast rechtfertigt sich

Prinzessin Madeleine von Schweden wird wider Erwarten am 1. Dezember doch nicht beim "Global Child Forum" im königlichen Schloss in Stockholm anwesend sein. Die mit ihrer Familie in den USA lebende Königstochter hatte in den vergangenen Jahren zumeist an der Veranstaltung, die seit 2000 ein fixer Termin im Kalender der Schweden-Royals ist, teilgenommen - immerhin ist sie Vize-Ehrenvorsitzende der "World Childhood Foundation", welche von ihrer Mutter Königin Silvia 1999 gegründet wurde.

Wieso Madeleine doch nicht nach Schweden reist

Beim "Global Child Forum" tauschen sich Experten und Expertinnen über das Thema Kinderrechte aus. König Gustav und seine Frau Silvia fungieren als Gastgeber. Prinzessin Madeleine wird dem Event heuer aber nicht beiwohnen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil die Anreise zu mühsam wäre. "Es liegt an der Entfernung, daran, dass sie jetzt in Florida lebt", erklärte der Palast gegenüber der Zeitschrift Svensk Damtidning.