Sohn von Angelina und Brad: Maddox streicht Namen "Pitt"

Hollywoods ehemalige Vorzeige-Familie Jolie-Pitt sorgt erneut für Schlagzeilen. Maddox Jolie-Pitt, der älteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt, hat sich offenbar entschieden, seinen Doppelnamen aufzugeben. Laut einem Bericht des Magazins People wird der 24-Jährige im Abspann von Angelina Jolies neuem Film "Couture" nur noch als "Maddox Jolie" geführt. Auch in den Produktionsunterlagen wird er so genannt. Maddox legte Pitts Namen also ab, was ein deutliches Zeichen dafür sein dürfte, dass er sich von seinem Vater distanzieren möchte. Bisher trat er mit seinem Doppelnamen in der Öffentlichtkeit auf. Jolies neuer Film, der am 18. Februar in Frankreich Premiere feierte, zeigt die Schauspielerin in der Rolle einer amerikanischen Filmregisseurin, die mit einer Brustkrebsdiagnose konfrontiert wird. Maddox war bei diesem Projekt als Regie-Assistent tätig.

Auch Maddox' Geschwister heißen nun anders Maddox ist nicht das einzige Kind, das sich von Brads Nachnamen verabschiedet hat. Seine Geschwister haben in den letzten Jahren ähnliche Schritte unternommen. Vivienne wurde im Mai 2024 im Programmheft des Broadway-Musicals "The Outsiders", das sie zusammen mit ihrer Mutter produzierte, als "Vivienne Jolie" gelistet. Sie war das erste der Kinder, das den Namen "Pitt" ablegte. Kurz darauf folgte Zahara, die sich im selben Jahr bei einem Event ihrer Studentinnenverbindung am Spelman College "Zahara Marley Jolie" nannte.