Venedig wegen Bezos-Luxus-Hochzeit im Chaos? Stadtrat beschwichtigt

Die Gemeinde Venedig widerspricht Berichten, nach denen die im Juni in Venedig geplante Hochzeit zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Lebensgefährtin Lauren Sanchez (55) zu chaotischen Zuständen in der Lagunenstadt führen wird.

So dementierte der Stadtrat Medienberichte, laut denen Bezos und viele prominente Stargäste die Stadt in Beschlag nehmen werden.

"Die vielen Spekulationen und Fake News über die Hochzeit von Jeff Bezos entbehren jeder Grundlage", hieß es in einer Presseaussendung der Gemeinde am Samstag. Lediglich 200 Gäste würden an der Promi-Hochzeit teilnehmen, die Stadt werde keine Schwierigkeiten haben, diese zu organisieren, ohne dass Probleme für Einwohner und Besucher entstehen.

"Stadt wird wie gewohnt funktionieren"

"Venedig ist es gewohnt, jede Woche Schauplatz von Veranstaltungen und Shows zu sein, ohne dass es zu nennenswerten Beeinträchtigungen kommt. Die Organisatoren der Hochzeit haben keine großen Mengen an Gondeln oder eine übermäßige Anzahl an Wassertaxis gebucht, wie Medien berichteten, und es ist oberste Priorität der Gemeinde, sicherzustellen, dass die Stadt wie gewohnt funktioniert", hieß es.

Der drittreichste Mann der Welt und die ehemalige Nachrichtensprecherin Sanchez planen eine Hochzeit im Großformat in der Lagunenstadt und haben bereits fünf Luxushotels reserviert, berichteten italienische Medien diese Woche. Die Gäste werden an Bord von Bezos' Luxusjacht namens "Koru" in Venedig eintreffen. Die Feierlichkeiten beginnen am 24. Juni und enden am 26. Juni. Für die Organisation des Events ist ein renommierter Londoner Hochzeitsplaner zuständig.

Zu den Stargästen sollen Promis wie Bill Gates, Leonardo DiCaprio und die jordanische Königin Rania zählen. Das Hochzeitskleid der Braut sei bereits beim Stardesigner Oscar De La Renta bestellt worden. Dieser hatte auch Sanchez' weißes Kleid für die Zeremonie zum Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kreiert.