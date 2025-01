Lungenemphysem: David Lynch rauchte seit dem achten Lebensjahr

"Für mich war es Teil des Künstlerlebens", sagte er letztes Jahr gegenüber Sight and Sound. "Der Tabak und sein Geruch, das Anzünden von Dingen und das Rauchen und sich zurücklehnen und eine rauchen und sich seine Arbeit ansehen oder über Dinge nachdenken. Nichts auf der Welt ist so schön wie das."

Seine Familie gab den Tod des Filmemachers auf Facebook und Instagram bekannt. Sein Tod habe ein "großes Loch in der Welt" hinterlassen, hieß es in der Mitteilung der Angehörigen. "Aber wie er sagen würde: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch'", schrieb die Familie.

Lynch, der sich mit Meisterwerken wie "Eraserhead" oder "Mulholland Drive" eine breite Fangmeinde aufgebaut hatte, starb am 15. Jänner im Haus seiner Tochter, fünf Tage vor seinem 79. Geburtstag.

In seinem Interview mit Sight and Sound verriet der Filmemacher aber auch, aufgrund jahrelangen Rauchens an einem Lungenemphysem zu leiden. Aufgrund gesundheitlicher Risiken würde er sein Haus nicht mehr verlassen.

Im November 2024 erzählte Lynch gegenüber People, dass er 2022, zwei Jahre nach seiner Lungenemphysemdiagnose im Jahr 2020, schließlich mit dem Rauchen aufgehört habe. Er sagte, er sei für die meisten täglichen Aktivitäten auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. "Ich kann kaum durch einen Raum gehen", so Lynch.