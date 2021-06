Neue Liebe ? Loris Karius spricht nach Trennung von Thomalla Klartext

Die Beziehung von Sophia Thomalla und Fußballer Loris Karius ist Geschichte. Das Paar hat sich getrennt - nachdem verfängliche Fotos aufgetaucht waren, die den Torhüter mit einer anderen Frau auf einer Yacht im Mykonos-Urlaub zeigen.

Loris Karius: "Keine neue Beziehung"

Laut Bild soll es sich bei Karius' Urlaubs-Begleitung um das argentinische Bikini-Model Maria Del Mar Molar handeln. Kennengelernt haben sie sich angeblich in Mexiko. Was bisher aber nicht bestätigt wurde. Dafür räumt Karius nun mit den kursierenden Gerüchten auf, er sei nach der Trennung bereits in einer neuen Beziehung.

"Es ist mir im Moment das Wichtigste, dass Sophias und meine Privatsphäre geschützt werden, ich bin Sportler und will auch als solcher wahrgenommen werden. Was passiert ist, war von mir nicht in Ordnung – das hatte ich ja bereits gesagt“, sagte Karius der deuteschen Bild-Zeitung. "Es wurde schon zu viel spekuliert in den letzten Tagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich in keiner Beziehung befinde."