Lori Loughlin und Mossimo Giannulli: Trennung nach fast 28 Ehejahren
Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, sind kein Paar mehr. Nach fast 28 Jahren Ehe gehen die beiden getrennte Wege, berichtet das US-People-Magazin unter Berufung auf Loughlins Sprecherin Elizabeth Much.
"Legen eine Pause ein"
"Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren", so Much in einem Statement. Loughlin und Mossimo sind Eltern zweier Töchter namens Olivia Jade und Isabella Rose.
People zufolge hatte das Ex-Paar im Februar im Februar seine Villa in Hidden Hills für 16,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Das Anwesen sollen die beiden im August 2020 für 9,5 Millionen Dollar erstanden haben. Eine Zeit, in der es das prominente Paar vor allem wegen seiner Verwicklung in einen Hochschulbestechungsskandal in die Schlagzeilen schaffte.
Hochschulbestechungsskandal
Die vor allem mit der Serie "Full House" berühmt gewordene Schauspielerin Loughlin hatte im Jahr 2020 eine rund zweimonatige Haftstrafe abgesessen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hatte sie und Giannulli zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs verurteilt. Zudem mussten sie 400.000 US-Dollar Strafe zahlen.
Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren.
