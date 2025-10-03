Lori Loughlin und Mossimo Giannulli: Trennung nach fast 28 Ehejahren

Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, sind kein Paar mehr. Nach fast 28 Jahren Ehe gehen die beiden getrennte Wege, berichtet das US-People-Magazin unter Berufung auf Loughlins Sprecherin Elizabeth Much.

"Legen eine Pause ein"

"Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren", so Much in einem Statement. Loughlin und Mossimo sind Eltern zweier Töchter namens Olivia Jade und Isabella Rose.