Liz Hurley über neue Liebe Billy Ray Cyrus: "Sind uns sehr ähnlich"

Schauspielerin Elizabeth Hurley hat vor rund zwei Wochen mit einem gemeinsamen Foto ihre Liebe zu Countrymusiker Billy Ray Cyrus öffentlich gemacht - was eigenen Aussagen zufolge zu vielen Reaktionen geführt hat. "Ich glaube, die Leute fanden es ein wenig überraschend, dass Billy und ich zusammen sind", erzählte sie dem Promiportal Page Six jetzt am Rande einer Veranstaltung. "Für mich war es nicht überraschend, weil wir uns eigentlich sehr ähnlich sind und uns sehr gut verstehen."

Frisch geschieden

Vor knapp einem Jahr war bekannt geworden, dass sich Cyrus und die australische Sängerin Firerose nach rund acht Ehemonaten getrennt haben. In den Gerichtsdokumenten, die dem People-Magazin vorlagen, soll etwa von "unüberbrückbaren Differenzen" und "unangemessenem ehelichem Verhalten" die Rede sein. Cyrus habe demnach eine Annullierung der Ehe wegen "Betrugs" angestrebt.

Der Musiker war zuvor 28 Jahre lang mit Tish Cyrus verheiratet. Zusammen haben sie die drei Kinder Miley, Braison und Noah. Der Sänger adoptierte zudem Trishs Kinder Brandi und Trace. Aus einer früheren Beziehung hat er einen Sohn. Nach zwei zurückgezogenen Anträgen in den vergangenen Jahren ließ sich das Paar im April 2022 scheiden.

Hurley war in der Vergangenheit 13 Jahre lang mit Hugh Grant lieert. Hugh Grant sei "nervig" gewesen, ihre Freundinnen hätten ihn einen "Bärbeiß" genannt, verriet sie einmal. Aber im Schlafzimmer, habe er sich die Höchstnote zehn verdient. Hugh Grant war seinerseits in die Schlagzeilen geraten, weil er während der Beziehung mit Hurley sich in den USA in einem Auto mit einer Prostituierten vergnügte und wegen Sex in der Öffentlichkeit sogar zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.