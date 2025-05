Dieses Model nimmt in der Jury von "Dancing Stars" Platz

Am Freitag geht's bei "Dancing Stars" um den Einzug ins Finale. In der Jury wird diesmal neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker Model Barbara Meier sitzen.

"Das Tanzen begleitet mich schon mein Leben lang. Bereits in meiner Jugend habe ich als Rock-’n’-Roll-Trainerin mit Begeisterung unterrichtet. Später durfte ich beim deutschen Äquivalent ‚Let’s Dance‘ bis ins Finale tanzen, und nun darf ich zum zweiten Mal als Gastjurorin in meiner Wahlheimat das Tanzparkett aus der anderen Perspektive erleben", so Meier.