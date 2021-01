Lindsey Vonn: Exfreund P.K. Subban spricht über Trennung nach drei Jahren

Seit der Bekanntgabe ihrer Trennung ist es ruhig um Vonn und Subban geworden. Bis jetzt: "Ich bin es gewohnt, dass ständig über mich gesprochen wird, ob gut oder schlecht. Nichts davon ist mir wirklich wichtig", sagte er jetzt gegenüber NJ.com. Dies sei eben, was passiert, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Dessen sei er sich auch bewusst gewesen, als er mit Vonn zusammen kam. "Zu meinem Glück - und gleichzeitig zu meinem Leidwesen - war ich mit jemandem zusammen, der auch eine Person des öffentlichen Lebens ist, und das ist Teil des Geschäfts", so Subban, der optimistisch in die Zukunft blickt, weiter. "Es ist großartig zu wissen, dass ich mich nun wieder auf Hockey konzentrieren kann." Wer ihn kenne, wisse, dass er voller Lebensfreude und "immer ein glücklicher Kerl" sei.

Offenbar haben sich beide tatsächlich im Guten getrennt. Ihr Trennungs-Statement begann Vonn im Dezember mit folgenden Worten: "Über die letzten drei Jahre hatten P.K. und ich eine unglaubliche Zeit zusammen. Er ist ein liebenswürdiger, guter Mann und jemand, vor dem ich großen Respekt habe." Der 31-jährige Subban schrieb: "Lindsey ist einer der liebenswürdigsten und fürsorglichsten Menschen, die ich kenne. Ich werde immer die Zeit in Erinnerung behalten, die wir als Paar zusammen hatten, und das viele Lachen, das wir teilten."

Vor ihrer Beziehung mit Subban war Lindsey Vonn, geborene Kildow, vier Jahre mit dem US-amerikanischen Skirennläufer Thomas Vonn verheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2011. Danach war Vonn mit Golfstar Tiger Woods liiert.