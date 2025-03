Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst schockiert mit neuem Look

"Nookie", "My Way", "Rollin'" und "Behind blue eyes": Die US-amerikanische Band Limp Bizkit rund um Frontmann Fred Durst machte in den 1990er-Jahren das Genre Nu Metal mainstreamtauglich, startete damit einen jahrzehntelangen Hype und hievte sich dank harten Beats, frechen Songtexten und Trommelfell-strapazierenden Konzerten an die Spitze der weltweiten Charts. Bis heute verkaufte die Band mehr als 50 Millionen Tonträger.