Lilly Becker überrascht nach "Dschungelcamp"-Sieg mit neuer Frisur

Mit ihrem Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sicherte sich die 48-Jährige ein Preisgeld von 100.000 Euro und konnte ihr Glück kaum fassen. Nachdem ihr das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen das Votum der Zuschauer präsentiert hatte, weinte sie Freudentränen und schlug die Hände vor das Gesicht. Dann rief sie den Namen ihres Sohnes, sank auf den Urwaldboden und stieß kniend eine Art Dankesgebet in Richtung Himmel aus. Nach ihrer Krönung wurde sie von ihrem Sohn Amadeus überrascht. Die beiden fielen sich in die Arme und saßen schließlich Seite an Seite auf dem Dschungelthron.