Lilly Becker im Playboy: Werde mir Buch von Boris kaufen

Lilly Becker hat ein besonderes Angebot an ihren Ex-Mann, den ehemaligen Tennisprofi Boris Becker. Sie wisse nicht, was er über ihre Aktaufnahmen für den Playboy denke, sagte sie im Interview mit der deutschen Ausgabe des Magazins. "Ich weiß aber, dass sein Buch am selben Tag erscheint wie diese Ausgabe. "Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar seines Buches kaufe - und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten Playboy."

Aus dem RTL-Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus") ging Lilly Becker im Februar als Siegerin hervor. Rund zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie sich die "Dschungelkrone" aufsetzen durfte. Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet gewesen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.