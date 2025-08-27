Lil Nas X zu Festnahme: "Das war verdammt beängstigend"

US-Rapper Lil Nas X hat sich Medienberichten zufolge zu seiner schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles geäußert. "Scheiße. Das war verdammt beängstigend. Das war richtig beängstigend! Das waren vier verdammt angsteinflößende Tage - aber eurem Mädchen wird es wieder gut gehen", sagte der 26-Jährige den Berichten zufolge am Dienstag in einer Story auf Instagram. Die Zeitung "USA News" veröffentlichte einen Ausschnitt.

Der "Old Town Road"-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles spaziert. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall.

Er wurde von Polizisten aufgegriffen - die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.