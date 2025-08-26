Lil Nas X: Nach Festnahme nun Anklage wegen Körperverletzung

Nach der schlagzeilenträchtigen Festnahme von US-Rapper Lil Nas X in Los Angeles muss sich der 26-Jährige in vier Anklagepunkten verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag (Ortszeit) auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, saß seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft.

Die zuständige Richterin legte nun eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75.000 Dollar (rund 65.000 Euro) fest. Das Sprecherteam des Rappers reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.