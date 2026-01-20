"Let's Dance"-Star macht nach acht Jahren Trennung öffentlich - und sucht neue Liebe

2018 hatte Profitänzer Vadim Garbuzov seine Beziehung mit Model Nicole Ettlinger öffentlich gemacht. Nun hat das Paar seine Beziehung beendet. Über die Trennung sprach der "Let's Dance"-Star mit der deutschen Zeitschrift Bunte.

Vadim Garbuzov nach Trennung offen für neue Liebe

Demnach gehen der Tänzer und das Model nach acht gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Garbuzov ist bereits bereit für eine neue Liebe. "Ich bin offen für Anfragen", erklärte er. "Ich bin offen für alles." Der 38-Jährige würde Dating-Apps nutzen. Man könne ihn aber auch einfach auf Instagram anschreiben.