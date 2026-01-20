"Let's Dance"-Star macht nach acht Jahren Trennung öffentlich - und sucht neue Liebe
2018 hatte Profitänzer Vadim Garbuzov seine Beziehung mit Model Nicole Ettlinger öffentlich gemacht. Nun hat das Paar seine Beziehung beendet. Über die Trennung sprach der "Let's Dance"-Star mit der deutschen Zeitschrift Bunte.
Vadim Garbuzov nach Trennung offen für neue Liebe
Demnach gehen der Tänzer und das Model nach acht gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Garbuzov ist bereits bereit für eine neue Liebe. "Ich bin offen für Anfragen", erklärte er. "Ich bin offen für alles." Der 38-Jährige würde Dating-Apps nutzen. Man könne ihn aber auch einfach auf Instagram anschreiben.
Seine zukünftige neue Partnerin müsse Verständnis für seinen Beruf mitbringen. Auch wenn sie selbst keine Tänzerin sein muss.
"Ich bin sehr viel unterwegs, möglicherweise bis zu vier Monate für Let's Dance, dann folgt die Live-Tour und ich besuche meine Familie in Kanada, unterrichte dort", erzählte Garbuzov über seinen stressigen Alltag. Einen bestimmten Typ habe er nicht. Sein Rezept für die Liebe: "Es muss einfach passen. Das Gefühl muss stimmen."
Kommentare