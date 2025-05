"Let's Dance"-Star Dzumaev im Spital: "Manchmal spielt Leben anderes Spiel"

"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev hat von einem Bandscheibenvorfall berichtet. Auf Instagram postete die 34 Jahre alte Tänzerin Fotos aus dem Krankenhaus. "Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel", schrieb sie dazu. "Heute vor einer Woche aus dem Nichts … Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule", hieß es in dem Post. "Plötzlich liegst du ganz alleine im Krankenhaus, in einer fremden Stadt weit weg von Familie & Freunden, kämpfst mit starken Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten."