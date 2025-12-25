"Let's Dance"-Juror Jorge González erlebte heftige Anfeindung im Zug

Der Entertainer und Choreograph Jorge González ist eigenen Berichten zufolge gemeinsam mit seiner Nichte bei einer Zugfahrt rassistisch beleidigt worden. Der Vorfall habe sich vor zwei Jahren auf einer ICE-Fahrt von Hamburg nach Berlin ereignet, hieß es von seinem Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem RTL-Interview hatte der "Let's Dance"-Juror zuvor von dem Vorfall berichtet. Ein Mann habe auf dem Platz gesessen, den González reserviert gehabt habe, und sich geweigert, aufzustehen, wird González von RTL zitiert. "Er hat meine Nichte angeguckt und gesagt: ,Und du, du sprichst nicht, geh zurück, von woher du kommst.'" Seine Nichte habe schlagfertig reagiert und gesagt, sie komme aus Nienburg an der Weser, erzählte González, der in Kuba geboren wurde.

Der dpa teilt er auf Anfrage mit, der Mann habe ihm einfach nur leidgetan, "weil er offenbar verbittert und weltfremd schien". González weiter: "Was mich besonders berührt hatte, war die Unterstützung der Mitreisenden und der Zugbegleiterin an dem Tag. Einige Menschen, vor allem Frauen, standen auf und wiesen den Mann zurecht." Die Zugbegleiterin habe ihn außerdem von dem Platz verwiesen und damit gedroht, am nächsten Halt die Polizei zu rufen, wenn er sich nicht mäßige. "Ich habe da viel Sympathie und Zivilcourage gespürt." Einem Sprecher der Deutschen Bahn (DB) war der Vorfall auf dpa-Anfrage am Dienstag zunächst nicht bekannt, er teilte aber allgemein mit: "Rassismus hat in unseren Zügen keinen Platz - weder gegenüber unseren Kundinnen und Kunden noch gegenüber unseren Mitarbeitenden."