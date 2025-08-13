Von Polizei angehalten und durchsucht: Demütigung für Leonardo DiCaprio

Aufgenommen wurde der Moment einem Bericht der Zeitung zufolge bereits Anfang des Monats. Demnach war der 50-jährige DiCaprio mit Freunden und seiner Partnerin, Model Vittoria Ceretti , auf der Partyinsel unterwegs. Die Truppe wurde jedoch von Beamten aufgehalten, bevor sie eine exklusive Tequila-Party besuchen konnte.

Auf Ibiza wurde Schauspieler Leonardo DiCaprio in eine unangenehme Situation verwickelt. Der britischen Boulevardzeitung Daily Mail liegt ein Video vor, das zeigt, wie der Hollywoodstar von der Polizei, die ihn scheinbar nicht erkennt, angehalten und durchsucht wird.

DiCaprio war, ganz in Schwarz gekleidet, inkognito mit seiner charakteristischen Baseballkappe unterwegs. In dem Video ist er zu sehen, wie er einem Beamten den Inhalt seiner Tasche zeigt und in aller Ruhe darauf wartet, bis er an der Reihe ist, um von der Polizei durchsucht zu werden.

Im Hintergrund hört man eine Frauenstimme, die sagt: "Sie durchsuchen mich gerade mit aller Kraft."

Augenzeugen berichten der Daily Mail, dass die Polizei später auch DiCaprios Ausweis verlangt habe - die Beamten schienen ihn daher nicht auf Anhieb als einen der prominentesten Männer der Welt erkannt zu haben.

Schließlich durfte die Party-Truppe weiterziehen und die exklusive Veranstaltung betreten, die in einer privaten Villa von der Tequila-Firma Patron und dem spanischen Schauspieler und Sänger Aron Piper ausgerichtet worden sein soll. Ein anderer Promi hatte angeblich weniger Glück: Musiker Travis Scott soll abgewiesen worden sein.