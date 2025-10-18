Zu verkaufen: DiCaprios 23-Millionen Strandhaus jetzt doppelt so viel wert
Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio hat sein Strandhaus in Malibu zum Verkauf angeboten – nur vier Jahre, nachdem er das Anwesen für 13,75 Millionen Dollar gekauft hatte. Seitdem hat sich der Preis für die Immobilie fast verdoppelt. Sie soll für astronomische 23 Millionen Dollar den Besitzer wechseln.
Leos Strandhaus kann auch gemietet werden
Da man eine solche Summe nicht allzu leichtsinnig ausgibt, bietet der Schauspieler potenziellen Käufern laut realtor.com die Möglichkeit, das kalifornische Anwesen zu testen und es gleichzeitig für 65.000 Dollar im Monat zu mieten - was selbstverständlich auch kein Schnäppchen ist.
Diese Idee ist nicht neu. Für 32.500 Dollar im Monat vermietet DiCaprio auch schon seit einiger Zeit eines seiner zahlreichen Häuser in Beverly Hills, das zuvor aufwendig renoviert wurde.
Das Strandhaus Pacific Coast Highway, welches der Oscar-Preisträger nun verkaufen möchte, verfügt über vier Schlafzimmer und vier Badezimmer.
Beschreibungen zufolge befindet es sich an einem "atemberaubenden Küstenabschnitt von Malibu, wo Immobilien selten zum Verkauf angeboten werden."
Ein Blick auf Leos Immobilien:
Die Lage gilt als hervorragend. Das Haus bietet einen exklusiven Zugang zu einem der privatesten und begehrtesten Strände Malibus. Dank seiner Lage auf einer Klippe bietet das sommerliche Refugium zudem eine spektakuläre Aussicht auf das Meer. Wer nicht gerne auf offener See schwimmen geht, darf sich über einen privaten Pool freuen, der ebenfalls zu dem Anwesen gehört - sowie über geräumige Terrassen, auf denen sich unbeobachtet sonnenbaden lässt.
Leondardo DiCaprio hatte das Haus im Juli 2021 gekauft. Es sei aber nicht bekannt, ob der Filmstar das Anwesen jemals als dauerhaften Wohnsitz genutzt hat. Aufzeichnungen zufolge kann das Haus bereits seit April gemietet werden.
Kommentare