Zu verkaufen: DiCaprios 23-Millionen Strandhaus jetzt doppelt so viel wert

Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio hat sein Strandhaus in Malibu zum Verkauf angeboten – nur vier Jahre, nachdem er das Anwesen für 13,75 Millionen Dollar gekauft hatte. Seitdem hat sich der Preis für die Immobilie fast verdoppelt. Sie soll für astronomische 23 Millionen Dollar den Besitzer wechseln.

Leos Strandhaus kann auch gemietet werden

Da man eine solche Summe nicht allzu leichtsinnig ausgibt, bietet der Schauspieler potenziellen Käufern laut realtor.com die Möglichkeit, das kalifornische Anwesen zu testen und es gleichzeitig für 65.000 Dollar im Monat zu mieten - was selbstverständlich auch kein Schnäppchen ist.

Diese Idee ist nicht neu. Für 32.500 Dollar im Monat vermietet DiCaprio auch schon seit einiger Zeit eines seiner zahlreichen Häuser in Beverly Hills, das zuvor aufwendig renoviert wurde.