Leonardo DiCaprio: Besuch am Gardasee befeuert Hochzeitsgerüchte

Mama-Kind

Als weibliche Begleitung zu Preisverleihungen und Festivals setzt DiCaprio aber meist auf seine Familie. Mutter Irmelin Indenbirken, die aus Oer-Erkenschwick in Nordrhein-Westfalen stammt, brachte ihr einziges Kind in Los Angeles zur Welt. Im Februar 2016, als der Schauspieler für seine Rolle in "The Revenant - Der Rückkehrer" bei der Bafta-Verleihung in London den Hauptdarstellerpreis holte, machte er ihr am Valentinstag eine Liebeserklärung: "Ich bin in einer sehr rauen Nachbarschaft im Osten von Los Angeles aufgewachsen. Diese Frau hat mich drei Stunden am Tag zu einer anderen Schule gefahren, um mir eine andere Möglichkeit zu bieten“, erklärte der Hollywood-Star bei der Preisgala. "Sie hat heute Geburtstag. Also Mom, herzlichen Glückwunsch. Ich liebe dich sehr." Die heute 82 Jahre alte Mutter des US-Amerikaners war in den 50er-Jahren in die USA gezogen und lernte dort den italienischstämmigen George DiCaprio kennen. Ein Jahr später trennten sich seine Eltern.

Umweltschutz

Lieber steht DiCaprio aufgrund seines Umweltaktivismus im Rampenlicht: Kürzlich stärkte er etwa australischen Naturschützern den Rücken. Der Bergbau-Industrie in Australien werde weiter Vorrang vor dem Umweltschutz eingeräumt, kritisierte der US-Schauspieler im März die Regierung des Landes. "Die Abholzung einheimischer Wälder in Westaustralien wurde zwar im Jahr 2024 verboten, doch die Rodung zugunsten des Bergbaus ist aufgrund separater Regierungsrichtlinien (...) weiter erlaubt", hieß es in einem Instagram-Post des 50-Jährigen. Hintergrund ist die Bewilligung der australischen Regierung von Abholzungen im weitläufigen Ökogebiet der Jarrah Forests am südwestlichen Rand des Kontinents. Dort will das Bergbauunternehmen South32 den Abbau von Bauxit, einem Aluminiumerz, ausweiten. Die Entscheidung der Regierung, dem Vorhaben grünes Licht zu geben, hatte im Februar bei örtlichen Umweltschützern Protest ausgelöst, wie der australische Sender ABC News berichtete.