Leni Klum: Sänger Seal ist "seit dem ersten Tag der beste Vater"

Leni ist das einzige Kind von Seal und Klum, das regelmäßig im Rampenlicht steht. Sie arbeitet inzwischen erfolgreich als Model und hat nach eigenen Worten von ihrer berühmten Mutter viele Ratschläge für den Einstieg ins Geschäft bekommen. "Meine Mutter sagt immer, dass es das Wichtigste ist, mir selbst treu zu bleiben, mich nicht von dem beeinflussen zu lassen, was andere sagen. Und vor allem keine Angst davor zu haben, Nein zu sagen", sagt Leni Klum im Interview mit dem Magazin Bunte im Jahr 2021.

Sie habe schon als Kind Model werden wollen, erzählte die heute 20-Jährige weiter: "Ich war oft mit meiner Mum bei der Arbeit und habe mit dem Make-up rumgespielt. Das hat mir früher schon so viel Spaß gemacht, dass ich am liebsten selbst direkt losgelegt hätte." Für ihre ersten Gagen habe sie eine besondere Verwendung gefunden. "Die größte Summe habe ich in meinen Wald investiert, für 50.000 Dollar habe ich Bäume gekauft. Hört sich irgendwie lustig an, aber das war mir sehr wichtig."

Seal "stolz" auf Leni

"Sie ist eine Unternehmerin", sagte Seal kürzlich in einem Interview mit dem Promiportal Page Six über Lenis Ambitionen. Sie sei "extrem einfallsreich und sehr, sehr clever". "Ich bin stolz auf alles, was sie tut."

Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen Vogue fotografiert.