Lena Gercke macht gesundheitliche Probleme öffentlich: "Auch Herz angegriffen"

Trotz Symptomen kümmerte sich die Zweifachmama auch weiterhin um ihre beiden Töchter im Alter von vier und zwei Jahren. Davon abgesehen musste sie aber kürzertreten, um zu genesen. Ihr Arzt ordnete Gercke eine "lange Zwangspause vom Sport" an.

Wie aus dem Posting hervorgeht, musste sie insgesamt acht Wochen lang auf ihre Fitness-Routine verzichten. "Bin so froh, endlich wieder beginnen zu können", teilt Gercke, die in einem von ihr geteilten Foto in Sportbekleidung und Laufschuhen vor dem Spiegel zu sehen ist, ihren Followern mit. Hundertprozentig fit scheint sie aber immer noch nicht zu sein. "Auch wenn es sich immer wieder anfühlt, wieder von vorne anzufangen – never give up", lautet ihr Motto.