Stars

Lebensgefährliche Blutvergiftung beim "Model des Jahres" Anok Yai

Eine Frau mit glatter, dunkler Haut trägt auffälligen, funkelnden Schmuck und ein silbernes Outfit vor glitzerndem Hintergrund.
Das Supermodel wurde notfallmäßig aufgrund einer Sepsis ins Krankenhaus eingeliefert.
10.01.26, 14:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

2018 startete Anok Yai (28) ihre Modelkarriere. Sie war auch das erste sudanesische Model, welches eine Prada-Show eröffnete. Mittlerweile gehört sie zu den absoluten Supermodels. 

Der British Fashion Council (BFC) hat sie sogar zum "Model des Jahres 2025" gekürt.

Doch gesundheitliche Probleme machen der Schönen schwer zu schaffen. Bereits Mitte Dezember 2025 hatte sie sich einer robotergestützten Lungenoperation unterziehen müssen. 

"Seit einem Jahr kämpfe ich mit diesem stillen Kampf", schrieb sie auf Instagram. 

"Nebenbei erfuhr ich, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe, der mein Herz überlastet und langsam meine Lunge schädigt", so das Model.

Ihre Hände zitterten: Royal-Fotograf über schlimmstes Shooting mit Kate

Jetzt musste sie erneut in die Klinik. Grund ist eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Die Sepsis ist eine Folge ihrer Operation. Wie das US-Magazin Page Six berichtete, wurde Anok Yai notfallmäßig im Krankenhaus behandelt. 

Das Supermodel soll sich aber schon wieder am Weg der Besserung befinden. 

kurier.at, LT  | 

Kommentare