Lebensgefährliche Blutvergiftung beim "Model des Jahres" Anok Yai

2018 startete Anok Yai (28) ihre Modelkarriere. Sie war auch das erste sudanesische Model, welches eine Prada-Show eröffnete. Mittlerweile gehört sie zu den absoluten Supermodels.

Der British Fashion Council (BFC) hat sie sogar zum "Model des Jahres 2025" gekürt.

Doch gesundheitliche Probleme machen der Schönen schwer zu schaffen. Bereits Mitte Dezember 2025 hatte sie sich einer robotergestützten Lungenoperation unterziehen müssen.

"Seit einem Jahr kämpfe ich mit diesem stillen Kampf", schrieb sie auf Instagram.