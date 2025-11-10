Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence musste für ihren neuen Film gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson Unterricht im Ausdruckstanz nehmen. "Es war so peinlich", sagte die 35-Jährige der dpa. "Rob (Pattinson) und ich sind beide sehr einfach und schnell in Verlegenheit zu bringen."

Rückblickend sieht Lawrence den dreiwöchigen Tanzunterricht positiv: "Als wir am Set ankamen, hat es geholfen, diese peinlichen Dinge voreinander getan zu haben. Denn schlimmer als das konnte es ja nicht werden."

Der Hollywood-Star ist ab Donnerstag im Kinofilm "Die My Love" von Regisseurin Lynne Ramsay zu sehen. Darin verkörpert Lawrence Grace, eine junge Mutter, die mit ihrem Partner Jackson (Pattinson) nach Montana zieht und nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes unter postpartaler Depression leidet.