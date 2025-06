Laurie Metcalf (70): "Von "Roseanne" zu Sheldons Mama

Sie wechselte dann noch einmal das Studienfach, um Theater zu studieren. Nach ihrem Abschluss heuerte sie bei der "Steppenwolf Theatre Company" in Chicago an. Heute, Montag, feiert sie ihren 70. Geburtstag und kann auf drei Emmy Awards und zwei Tony Awards zurückblicken.

Nach Gastrollen in "Scream 2", "Desperate Housewives" und "Monk", wurde sie dann zur Mutter des Physik-Nerds Sheldon Cooper in der Serie "Big Bang Theory".

Und da schließt sich der Kreis, denn wie Metcalf in dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" aus dem Jahr 2022 erzählte, kam sie durch "Roseanne" auch zu "Big Bang Theory". Denn Johnny Galecki, der Sheldons Mitbewohner Leonard Hofstadter in der Serie spielt, fragte Laurie Metcalf, ob sie nicht auch Lust hätte, mitzuspielen.