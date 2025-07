Lauren Sánchez: Wie tickt die Braut von Milliardär Jeff Bezos?

„Ich dachte immer, ich wäre dumm. Ich habe mich verkrochen, wenn ich in der Volksschule vorlesen musste.“ Erst in der Highschool erklärte eine Lehrerin Lauren Sánchez, dass ihre Leseschwäche nicht auf mangelnde Intelligenz zurückzuführen ist, sondern auf Dyslexie. „Das hat mein Leben verändert“, sagt die 55-Jährige heute gern in Interviews.

Vor einigen Monaten schrieb sie ein Kinderbuch über die Entwicklungsstörung – um anderen Mut zu machen. „Wenn man es gewohnt ist, schlecht in etwas zu sein, wird man widerstandsfähig“, sagt sie über ihren Weg zur Nachrichtenmoderatorin und Pilotin.

Ihre Karriere ist kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Entscheidungen und Resilienz: Medien, Luftfahrt, Unternehmertum – in der Vielseitigkeit liegt ihre Kraft. So wurde sie zur Selfmade-Millionärin. „Ich will in Bewegung bleiben. Ladys, mit 50 fängt das Leben erst an“, sagt sie im TV über ihren Zugang zum Älterwerden.

In Venedig ©APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

©EPA/ANDREA MEROLA

Auf Augenhöhe Mit 40 Jahren machte sie den Pilotenschein und gründete ein Unternehmen für Filmaufnahmen aus der Luft. Die Tochter zweier Fluglehrer aus Albuquerque (New Mexico) hat kein Problem damit, die Führung zu übernehmen – im Cockpit wie im Leben. Auch ihre Beziehung zu Jeff Bezos, Amazon-Gründer und einer der reichsten Männer der Welt, soll auf Augenhöhe stattfinden. Die Liebe begann als Affäre; beide ließen sich 2019 von ihren damaligen Partnern scheiden. „Jeff inspiriert mich – aber er führt nicht mein Leben“, sagte Sánchez einmal gegenüber dem WSJ Magazine. Seit ihrer Verlobung 2023 wird an der Hochzeit gefeilt. In Venedig wird an diesem Wochenende gefeiert – gemeinsam mit einem illustren Freundeskreis. Die meisten kolportierten Gäste gelten – mit Ausnahme von Ivanka Trump und Jared Kushner – als millionenschwere Philanthropen: Diane von Fürstenberg, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey. Auch Bezos und Sánchez geben öffentlichkeitswirksam: 110 Millionen Dollar spendete ihr Fonds allein 2024 für obdachlose Menschen in den USA. Zudem engagiert sie sich für die Wiedervereinigung mexikanischer Familien, die durch Grenzpolitik getrennt wurden.

Mit Eva Longoria besuchte sie die amfar Gala in Cannes ©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Auf dem Sofa Serien schauen Energische Frauen aus dem Showbiz mit eigenen Unternehmen zählen zu ihrem engsten Kreis – darunter Kim Kardashian und Eva Longoria, die beide beim Junggesellinnenabschied mit von der Partie waren. Zur Hochzeit in Venedig werden sie ebenso erwartet – auch wenn die Bewohner der Stadt wenig begeistert zeigt über die höchst opulente Promi-Trauung. Und was macht Lauren Sánchez am liebsten, wenn sie gerade keine Schaumpartys auf ihrer 500-Millionen-Dollar-Jacht feiert? „Meine liebste Zeit ist, wenn es im Haus ruhig wird und Jeff und ich überlegen, welche Serie wir schauen wollen.“ Sehr bodenständig – abgesehen von der Tatsache, dass sie mit „daheim“ entweder die 165-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills oder das 86-Millionen-Dollar-Haus in Miami meint.

Sie verließ Hollywood-Agent Patrick Whitesell 2019 für Bezos. ©FilmMagic/Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Mit ihrem ersten Ex-Mann Tony Gonzalez ist Sanchez eng befreundet. Er wird zur Hochzeit erwartet. ©USA TODAY Sports via Reuters Con/Kirby Lee

MacKenzie Scott erhielt 36 Milliarden Dollar Abfindung bei der Scheidung 2019 ©REUTERS/DANNY MOLOSHOK