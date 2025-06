Lauren Sánchez: Braut von Jeff Bezos zeigt erstes von (27?) Hochzeitsoutfits

In Venedig beginnt am Donnerstag das dreitägige Hochzeitsfest von US-Milliardär Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez. Die beiden waren Mittwochnachmittag in der Lagungenstadt eingetroffen. Das Paar landete laut Medienangaben mit einem Privathubschrauber in der Nähe des Stadtstrands Lido.

Der 61 Jahre alte Gründer des Online-Händlers Amazon und seine künftige Frau haben während der Hochzeitstage Quartier im Luxushotel "Aman" am Canal Grande bezogen, eine der teuersten Herbergen Venedigs. Bei der Ankunft winkten sie den wartenden Paparazzi und auch vielen anderen Neugierigen zu. Zu den Festivitäten werden etwa 200 Gäste erwartet, darunter viel Prominenz aus den USA.