Lady Gaga postete Titelliste für neues Album

Wegen der Corona-Pandemie hatte Pop-Diva Lady Gaga (33) die für April geplante Veröffentlichung ihres neuen Albums "Chromatica" verschoben. Doch am Mittwoch gab sie in ihren sozialen Medien die Trackliste ihres sechsten Albums bekannt.

Unter den Titeln sind gemeinsame Songs mit Elton John ("Sine From Above"), Ariana Grande ("Rain On Me") und der südkoreanischen Girlgroup Blackpink ("SSour Candy").