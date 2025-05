Lady Gaga in Brasilien: Gigantische Gratis-Show zog über 2 Millionen an

"Mayhem" an der Copacabana: US-Superstar Lady Gaga ist bei einem zweistündigen Gratis-Konzert an der berühmten Strandpromenade in Rio de Janeiro nach offiziellen Angaben vor 2,1 Millionen aufgetreten. "Brasilien, ich habe dich so vermisst", rief die Sängerin zum Auftakt des kostenlosen Mega-Konzerts am Samstagabend (Ortszeit). Die brasilianische Metropole plant weitere Gratiskonzerte dieses Ausmaßes.

In einem scharlachroten Kleid mit gigantischer Schleppe betrat der Popstar zu den ersten Tönen ihres Songs "Bloody Mary" die Riesenbühne in unmittelbarer Nähe des Copacabana-Sandstrands. Anschließend legte Lady Gaga mit "Abracadabra" nach, einem der Haupttitel ihres aktuellen Albums "Mayhem". Während des Liedes enthüllte sie ein weiteres Kleid unter der roten Robe in den Farben der brasilianischen Nationalflagge: grün, blau und gelb. Bevor sie ihre Hymne "Born This Way" anstimmte, schwenkte die Popikone eine Regenbogenflagge zu Ehren der LGBTQ-Gemeinschaft.

US-Superstar Lady Gaga ist bei einem zweistündigen Gratis-Konzert an der berühmten Strandpromenade in Rio de Janeiro nach offiziellen Angaben vor 2,1 Millionen aufgetreten.

Beim Auftritt durfte der erste große Hit "Pokerface" nicht fehlen. Nach "Alejandro" las Lady Gaga einen Brief an das brasilianische Publikum vor. Den Schlusspunkt setzte "Bad Romance" mit einem A-capella -Outro.

Das Konzert war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden. Der etwa zweistündige Auftritt gehörte zu der Reihe "Todo Mundo no Rio" (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Lady Gaga hatte 2017 einen geplanten Auftritt beim Musikfestival Rock in Rio aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Brasilianer hätten mehr als zehn Jahre seit ihrem letzten Auftritt in dem südamerikanischen Land auf sie gewartet, sagte Lady Gaga.

Auch Superstar Madonna schickt Küsse nach Brasilien

Bereits am Vorabend des Konzerts waren die ersten Fans, liebevoll "Little Monsters" genannt, an die Copacabana gekommen, um sich einen guten Platz zu sichern. Nach Angaben der Stadtverwaltung lockte die Show rund 500.000 Touristen nach Rio, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Rios Behörden rechneten mit Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Real (94 Mio Euro) für die Metropole. Die Behörden hatten vor dem Konzert mit rund 1,6 Millionen Besuchern gerechnet - doch die tatsächliche Zahl überschritt diese Schätzung nach offiziellen Angaben bei weitem.

Für das Konzert hatten die brasilianischen Behörden massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mehr als 5.000 Beamte waren im Einsatz, zudem wurden Drohnen und Gesichtserkennungskameras eingesetzt.

Im vergangenen Jahr trat Superstar Madonna vor 1,6 Millionen Menschen am Copacabana-Strand auf. Es war der Abschluss ihrer Welttournee "The Celebration Tour", mit der die Pop-Ikone 40 Jahre Karriere feierte. Am Tag von Lady Gagas Auftritt wollte die "Queen of Pop" an ihr eigenes Konzert in Rio erinnern. Sie postete einen Videoausschnitt des Konzerts und schrieb: "Küsse nach Brasilien!".

Bürgermeister will U2

Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Paes hat bereits angedeutet, dass er auch die irische Rockband U2 für ein Gratis-Konzert gewinnen wolle. Ein konkretes Datum nannte er zunächst jedoch nicht. Auch das bisher größte Konzert der Geschichte ereignete sich in der brasilianischen Stadt: Mehr als 3,5 Millionen Fans besuchten ein Konzert des britischen Sängers Rod Stewart im Jahr 1994.