Kylie Kelce über Namen ihres Babys: Mache mich gern über mich selbst lustig

"Hoppla, da ist sie!", schrieb er dazu. Demnach kam die Kleine am 30. März zur Welt - sie ist die vierte Tochter. Auf einem der Fotos hält Jason Kelce den Nachwuchs stolz im Arm, auf zwei anderen ist der jüngste Star der Familie alleine zu sehen. Ein Bild zeigt das Töchterchen von vorn an der Schulter einer Frau liegend, aller Wahrscheinlichkeit nach Mutter Kylie , die von der Seite zu sehen ist.

Name stand lange nicht fest

In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verriet sie, wie sie und ihr Mann zu dem Namen des Kindes kamen. Es sei "eine Reise" gewesen. Die ersten 24 Stunden sei das Baby noch namenlos gewesen, so Kylie Travis. Alle Namen, die sie mit "vertrauensvollen" Menschen besprochen hatten, wurden es schließlich nicht, schildert sie in einem Ausschnitt, den sie auf Instagram postete. Der finale Name sei allerdings eigentlich schon bei der älteren Tochter Elliotte im Gespräch gewesen.