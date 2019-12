Kritik von Cosby: Eddie Murphy feiert "Saturday Night Live"-Rückkehr

Später schlüpfte er in einige seiner damaligen Rollen und stand mit seinen Kollegen Chris Rock, Dave Chappelle und Tracy Morgan auf der Bühne. Neben viel Lob für sein "SNL"-Comeback gab es aber auch Kritik: Der Sprecher des wegen sexueller Nötigung verurteilten Komikers Bill Cosby (82) störte sich an Sprüchen in Murphys Eröffnungsmonolog. "Es ist traurig, dass Herr Murphy diesen glorreichen Moment seiner "SNL"-Rückkehr genutzt hat, um abfällige Bemerkungen über Herrn Cosby zu machen", hieß es am Montag auf dem offiziellen Instagram-Account des Schauspielers.

Cosby, dem mehr als 60 Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen, habe als Schauspieler viel für Schwarze im US-Showgeschäft geleistet, dafür solle man ihm dankbar sein. Der Sprecher bezeichnete Murphy als "Sklaven Hollywoods".