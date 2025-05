Mit Tochter Kim Kardashian verwechselt: Beauty-OP-Gerüchte um Kris Jenner

So sorgte etwa Kim Kardashian in der Vergangenheit für Schlagzeilen, als sie sich auf Instagram bei einer sogenannten Eigenblut-Gesichtsbehandlung - auch genannt "Vampir Lifting" - zeigte. Dabei wird Blut entnommen, aufbereitet, und das konzentrierte Plasma anschließend in die Haut injiziert, um die natürliche Regeneration anzuregen.

Auch Kims Mama Kris Jenner wurde in der Vergangenheit immer wieder nachgesagt, sich Beauty-Eingriffen unterzogen zu haben.

Aktuell wird einmal mehr über ihre Schönheits-Tricks spekuliert.

Fans verwechseln Kris Jenner mit Kim Kardashian

Am Samstag sorgte Jenners Friseur Chris Appleton mit einer Reihe von Fotos des 69-jährigen Reality-Stars auf Social Media für Gesprächsstoff. Zahlreiche User stellten fest, Kris Jenner sehe auf den Bildern ihrer Tochter Kim Kardashian verblüffend ähnlich.

"Die Haare wurden in Paris jeden Tag ein bisschen länger. Welcher war also dein Lieblingslook?", fragte Appleton in Bezug auf die von ihm geteilten Bilder.

Auf einem Schnappschuss trägt Jenner ein Outfit im Collette-Stil mit Spitzenkragen, ihre dunklen Locken wurden von Appleton hochgesteckt. Auf einem anderen Foto trägt sie einen Anzug im Herrenmode-Stil und hat ihr Haar zu einem glatten Bob gekämmt. Auf einem anderen Bild präsentierte Jenner eine Lockenfrisur und posierte in einem grauen Kleid. In einem kurzen Clip ist sie tanzend beim Styling zu sehen, was sie besonders agil und jugendlich wirken lässt.