Kostja Ullmann rät von Sex im Auto ab

Sex im Auto ist nicht heiß, sondern "kalt und unglaublich unbequem", findet Kostja Ullmann. "So was macht man nur einmal im Leben", sagte der Schauspieler, der am Samstag 36 wird.

Er selbst habe es ausprobiert. "Ich kann es nicht weiterempfehlen, vor allem, wenn man keine Standheizung hat." In der neuen Joyn-Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" spielt er einen Berufsfahrer, der sein Auto auch als Wohnung nutzt.