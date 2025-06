Kontroverses Video aus Kreißsaal: Herzogin Meghan nimmt Stellung

Bis vor Kurzem schien es Prinz Harrys und Herzogin Meghans oberste Priorität zu sein, ihr Privatleben zu schützen - und auch ihre beiden Kinder Archie und Lilibet aus dem Rampenlicht fernzuhalten. Mittlerweile teilt die Herzogin von Sussex ihr Leben aber offener denn je in den sozialen Medien. Seit sie ihren eigenen Instagram-Account hat, bekommen Fans regelmäßig Einblicke in den Familienalltag der Sussexes.

Meghans Video aus Kreißsaal ging viral

So zelebrierte Meghan etwa den vierten Geburtstag ihrer Tochter, den diese am 4. Juni gefeiert hat, mit Erinnerungen auf Instagram. Unter anderem teilte sie ein Video von sich und Harry beim Tanzen im Kreißsaal kurz vor Lilibets Geburt. Im Video tanzen eine hochschwangere Meghan in einem schwarzen ärmellosen Kleid und Harry in Jeans und Kapuzenpullover neben einem Krankenhausbett zum viralen Song "The Baby Momma Dance".

Der Clip wurde im Netz vielfach angesehen und geteilt. Es kursieren inzwischen aber auch zahlreiche Memes, in denen sich User über den Auftritt des Paares lustig machen.