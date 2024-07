Kontroverse um Jennifer Aniston: US-Senator findet Kommentar über seine Tochter "ekelhaft"

Der US-amerikanische Autor und Politiker der Republikanischen Partei James David "J.D." Vance erhebt öffentliche Vorwürfe gegen Schauspielerin Jennifer Aniston . Er wirft der Schauspielerin vor, seine kleine Tochter in eine Diskussion über kinderlose Frauen hineingezogen zu haben.

J.D. Vance rügt Aniston für Kommentar über seine Tochter

"Das ist ekelhaft, weil meine Tochter zwei Jahre alt ist", sagte J.D. Vance über die Kommentare des "Friends"-Stars bei seinem Auftritt in der "Megyn Kelly Show" am Freitag. "Und zweitens, wenn sie Fruchtbarkeitsprobleme hätte, wie ich in dieser Rede sagte, würde ich alles versuchen, um ihr zu helfen, weil ich glaube, dass Familien und Babys eine gute Sache sind", fuhr er fort.