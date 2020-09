Kontroverse: Kardashian verteidigt ihre Unterwäsche für Schwangere

Kritik an formender Unterwäsche

In den Sozialen Medien wurde das neue Projekt der Unternehmerin jedoch nicht nur positiv aufgenommen. So wurde Kardashian unter anderem vorgeworfen, sie würde schwangeren Frauen eine falsche Message vermitteln und den Druck auf diese erhöhen, trotz ihrer sich verändernden Körper, schlank bleiben zu müssen.

"Lass die Leute doch einfach ihre Schwanegrschaft genießen, ohne, dass sie denken, sie müssen dabei ihre perfekte Figur erhalten", schrieb zum Beispiel ein Twitter-User. Die Schwangerschaft sei so gut wie die einzige Zeit, in der sich Frauen einfach so wohl fühlen können wie sie sind, auch wenn sie gerade nicht "in Form" sein mögen, warf eine Frau dem Reality-Star vor - um nur zwei der vielen Vorwürfe zu zitieren.

Kardashian nimmt Stellung

Die Kritik ließ Kim Kardashian nicht unkommentiert auf sich sitzen. In einer Instagram-Story verteidigte sie daraufhin die formgebende Unterwäsche. Die vierfache Mutter richtete sich in einem offenen Brief "an alle, die mit der Maternity Solutionwear Probleme haben, und diejenigen unter euch, die noch nie schwanger waren und sich nicht vorstellen können, was für ein Kampf es sein kann, das ganze Extragewicht mit sich herumzutragen, wie ich es tat und Millionen anderer starker Frauen."