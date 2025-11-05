Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker hat auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt.

Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung des 78-Jährigen, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Absage betrifft bisher 14 Konzerte in Deutschland, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken. Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß es.