"Komplett eskaliert": Cheyenne Ochsenknecht dementiert Kuss-Gerüchte

Podcasterin Selfiesandra wird in dieser Staffel kein "Dancing Star" mehr - sie scheiterte in der elften Folge am Freitagabend im Halbfinale. Vor dem Finale sorgte ein bereits ausgeschiedener Profi für Schlagzeilen: Evgeny Vinokurov . Nach einer Aussage bei einer RTL-Fragerunde waren Gerüchte entstanden, wonach zwischen Vinokurov und seiner Promitanzpartnerin von 2022, Model Cheyenne Ochsenknecht , ein Kuss gefallen sei.

Vielleicht habe ich im Spiel mit dem Humor übertrieben oder war zu flapsig – das war nie böse gemeint, aber ich sehe jetzt, dass es bei manchen anders rüberkam. Das tut mir leid – und es ist mir ehrlich gesagt auch richtig unangenehm. Denn eins steht fest: Ich wollte niemanden in eine unangenehme Situation bringen, schon gar nicht Cheyenne oder ihre Familie.

Er veröffentlichte daraufhin ein Statement und stellte klar: "Beim 'Quizspiel' hinter den Kulissen in der letzten 'Let’s Dance'-Sendung habe ich mit einer Frage ein total falsches Signal erzeugt, das in der Öffentlichkeit leider ganz anders angekommen ist, als ich es jemals beabsichtigt hatte. Mir ist wichtig zu sagen: Zwischen Cheyenne und mir war nie irgendetwas, keine Küsse oder noch etwas – wir hatten eine tolle, freundschaftliche Partnerschaft, haben sehr viel miteinander gelacht und uns auch mal gegenseitig auf die Schippe genommen. Chayenne ist eine mega coole Frau, eine tolle Mutter und Ehefrau – und ihr Mann und die ganze Familie sind tolle Persönlichkeiten. Punkt.

Vinokurov hatte zuvor mehreren deutschen Medien zufolge die Frage bejaht, ob er schon einmal heimlich einen Promi geküsst habe und ergänzt, es habe sich um seine Partnerin aus dem Jahr 2022 gehandelt. "Natürlich stimmt das nicht", schrieb Ochsenknecht auf Instagram zu einem Bericht, der den angeblichen Kuss thematisierte.

"Wie muss sich Nino fühlen?"

Nun meldet sich auch Ochsenknecht zu Wort. "Es ist komplett eskaliert", sagt sie über das Ausmaß der kursierenden Gerüchte und Kommentare der Boulevardpresse in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. Sie findet in ihrem Statement klare Worte: "Ich wurde weder angefasst, noch habe ich mich meinem ehemaligen 'Let's-Dance'-Partner fremdgeknutscht." Sie sei zu 100 Prozent treu. "Wie muss sich Nino fühlen?", fragt Ochsenknecht. Sie sei in einer glücklichen Ehe.

Cheyenne Ochsenknecht hatte im August 2022 ihren Partner Nino Claus geheiratet. 2021 war die gemeinsame Tochter Mavie zur Welt gekommen, 2023 folgte Sohn Matteo. Die Familie lebt in Österreich. Einblicke ins Privatleben der Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und der gesamten Familie bietet seit geraumer Zeit auch die Sky-Dokusoap "Diese Ochsenknechts".

"Let's Dance"-Finale am Freitag

Zurück zur Show: Die verbliebenen drei Kandidaten erwartet nun das Finale, in dem sie auch einen selbst choreografierten Tanz zeigen dürfen. Ebenfalls erwartet sie und das Publikum ein Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten der Staffel, die noch einmal ihre schönsten Tänze zeigen. Das Finale sehr wahrscheinlich verpassen wird Malika Dzumaev, die mit Gabriel Kelly die vergangene Staffel gewann. Auf Instagram postete die 34 Jahre alte Tänzerin einige Tage vor dem Halbfinale Fotos aus dem Krankenhaus und berichtete von einem Bandscheibenvorfall. "Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel", schrieb sie dazu. "Heute vor einer Woche aus dem Nichts … Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule", hieß es in dem Post. Sie denke nur daran, wieder gesund zu werden, schrieb Dzumaev weiter. "Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht."