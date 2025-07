Komiker Otto wollte schon als Bub Maler werden

Seit 2013 präsentiert Waalkes, der an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg Kunstpädagogik studiert hat, seine Neuinterpretationen bekannter Kunstwerke bei Ausstellungen in Galerien und Museen. Am 4. Juli erscheint sein neues Buch "Otto Waalkes: Kunst in Sicht" im Piper Verlag.