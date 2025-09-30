Kollision mit Polizeiauto: Josh Hartnett nach Unfall im Spital

US-Schauspieler und Filmproduzent Josh Hartnett soll letzte Woche in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, nachdem der Wagen, in dem er sich befand, mit einem Polizeifahrzeug kollidiert war.

Josh Hartnett: Zusammenprall mit Polizeiauto

Wie CBC berichtet, befand sich der "Pearl Harbor"-Star auf dem Beifahrersitz eines SUVs, als der Wagen am 25. September gegen 1 Uhr Ortszeit mit dem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Der Unfall habe sich in St. John's, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Neufundland, ereignet.

Der Mann, der den Wagen steuerte, in dem der Schauspieler Beifahrer war, ist namentlich nicht bekannt.

Dem Bericht zufolge war Hartnett nach Dreharbeiten zu einer Netflix-Serie, deren Titel noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, auf dem Heimweg, als sich der Unfall ereignete.