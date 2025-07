Kollegen bekamen Autos: "Twilight"-Regisseurin nur eine kleine Schachtel

Das Dankeschön für den großen Erfolg des ersten "Twilight"-Films fiel nach den Worten von Regisseurin Catherine Hardwicke ziemlich bescheiden aus. Sie erinnere sich gut an eine Party im Büro der Produktionsfirma: "Ich kam in einen Raum voller Geschenke, und alle gratulierten dem Studio", sagte die 69-Jährige der britischen Zeitung The Guardian. Ihr habe man eine Schachtel gegeben: "Ich machte sie auf – und darin war ein Mini-Cupcake."