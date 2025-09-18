Klum: "Meine Mutter hat mich nicht umsonst Heidi genannt"

Model Heidi Klum hat wegen ihres Vornamens einige Sticheleien ertragen müssen. "Als ich klein war, bin ich deswegen oft gehänselt worden. So Sachen wie: Wo sind der Peter und Almöhi? Wo sind deine Ziegen?", sagte die 52-Jährige ("Germany's Next Topmodel"). "Früher mochte ich meinen Namen nicht."

Dass sie kurz vor dem Start des Oktoberfests jetzt ein "HeidiFest" mit viel Prominenz im Münchner Hofbräuhaus für ProSieben aufnimmt, ist auch ein Ausdruck dessen, wie sie heute zu ihrem Namen und damit oft verbundenen Klischees steht. "Heute denke ich: Der Name passt perfekt zu mir", sagte Klum der Bild. "Meine Mutter hat mich nicht umsonst Heidi genannt."