Kurz vor dem Start ihrer neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel kann Heidi Klum Negativ-Schlagzeilen offenbar nicht gebrauchen und sorgte vor dem Staffelauftakt am Donnerstagabend noch mal schnell für positive PR: Nachdem in den vergangenen Wochen die Trennungsgerüchte um sie und ihren Freund Vito Schnabel immer lauter wurden ( KURIER.at berichtete ), präsentierte sich Klum jetzt im Doppelpack bei der amfAR-Gala in New York.

Klum mit Schnabel bei amfAR-Gala

In letzter Zeit waren gemeinsame Auftritte rar geworden. Nun zeigten sich Klum und Vito wieder als Paar. Hand in Hand marschierten die Modelmama und ihr Kunsthändler bei der Charity-Gala ein und dementierten damit die Spekulationen um ein angebliches Liebes-Aus.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris Auf dem roten Teppich posierte die 43-Jährige dann zwar ohne ihren Schatz. Dafür deutete sie im Interview mit etonline.com an, dass sie den kommenden Valentinstag mit Schnabel verbringen werde.

"Ich bin sehr romantisch und altmodisch", erzählte Klum. Auf die Frage, ob sie eine Überraschung für Vito geplant habe, sagte sie: "Ja, aber wenn ich die jetzt verrate, wäre es keine Überraschung mehr."

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris

Den ganzen Abend über gab sich das deutsche Fräuleinwunder bester Laune und anschmiegsam. Mit einem Dauerlächeln im Gesicht warf sie sich mit Model-Kolleginnen wie Alessandra Ambrosio für die Fotografen in Pose.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris

Für Oberzicke Naomi Campbell gab's sogar ein Bussi auf den Mund.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris

Auch ihren Tipp für gute Laune verriet die Vierfachmama bei der Gelegenheit: "Einfach mit all dem Spaß haben und dankbar sein, dass man überhaupt hier sein darf. Das bin ich immer noch."

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris

Als Bonus für ihre Fans gab's auf Instagram dann noch ein Backstage-Video, in dem Heidi zeigt, wie sie für das Event geschminkt wird. Von Krise also nicht die Spur...

Getting dolled up for tonight's @amfar gala with @lindahaymakeup @wendyiles_hair @enamelle #amfar Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 8. Feb 2017 um 15:21 Uhr

amfAR-Gala: Tops und Flops am roten Teppich