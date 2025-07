Klum feiert im Münchner Hofbräuhaus "HeidiFest"

Heidi will lauthals mitsingen

Klum selbst wird mit den Worten zitiert: "Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen." Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim "HeidiFest" auf der Bühne stünden, mache das Ganze für sie sehr besonders.

"Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen", kündigte die 52 Jahre alte Moderatorin ("Germany"s Next Topmodel") an. Mit dabei sind laut Mitteilung etwa die Schlagerveteranen Marianne und Michael ("Rund samma, g'sund samma"), Ex-Modern-Talking-Musiker Thomas Anders ("You"re My Heart, You"re My Soul") und die Popband Münchener Freiheit ("Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein").

Außerdem hätten unter anderem Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld"), die Weather Girls ("It's Raining Men") und Lou Bega ("Mambo No. 5") zugesagt. Das Oktoberfest in München findet vom 20. September bis 5. Oktober auf der Theresienwiese statt.